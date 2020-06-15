فرض الحجر على مبنيين حكوميين بكردستان العراق بسبب كورونا

2020/06/15 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الإثنين بفرض الحجر الصحي على مبنيين حكوميين في محافظة السليمانية، التابعة لمنطقة كردستان العراق بعد ظهور إصابات بكورونا فيهما....

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