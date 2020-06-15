اقليم كوردستان يشرع بتنظيم عمل الجمارك والمنافذ الحدودية

2020/06/15 | 17:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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