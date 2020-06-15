“فحولة” التحرّش الجنسي تقمع الأنوثة العراقية، ونساءٌ يصمتن خوفاً من “الفضيحة”

2020/06/15 | 17:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني نساء العراق من تصاعد ظاهرة التحرش الجنسي واستفحالها في المجتمع، لتضاف لهمومهن الكثيرة، وعلى رأسها تدهور الأحوال المعاشية، والعنف الأسري، والتطرف الديني، والتهميش السياسي.ولم يعد التحرش يقتصر على أماكن معينة، بل بات ظاهرة…

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