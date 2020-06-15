2020/06/15 | 17:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو يطالب روسيا بالإفراج عن أمريكي متهم بالتجسس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يطالب روسيا بالإفراج عن أمريكي متهم بالتجسس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يطالب روسيا بالإفراج عن أمريكي متهم بالتجسس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).