2020/06/15 | 17:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر من الصين نتائج تحقيقها في مصدر التفشي الجديد لفيروس كورونا في البلاد والذي ضرب العاصمة بكين.وقالت ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حديث نقلته قناة “روسيا 24″، اليوم الاثنين: “نرصد الآن تفشيا جديدا في الصين، هناك تعاون وثيق جدا بين السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: ننتظر من الصين نتائج تحقيقها بشأن مصدر التفشي الجديد لكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: ننتظر من الصين نتائج تحقيقها بشأن مصدر التفشي الجديد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).