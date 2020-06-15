2020/06/15 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفداً يمثل ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وذلك بعد تصريحات اعلامية أشارت الى "بدء خصومة سياسية وعائلية" بين الجانبين.

تتمة ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الخصومة السياسية والعائلية.. ائتلاف علاوي يلتقي الكاظمي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الخصومة السياسية والعائلية.. ائتلاف علاوي يلتقي الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).