هيئة المنافذ الحدودية تقدم مقترحا لرئيس الوزراء لإرسال قوات أمنية

2020/06/15 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تقديم مقترح لرئيس الوزراء لإرسال قوات أمنية لمواجهة أي تدخل خارجي، مؤكدة أن لديها خطة لزيادة الإيرادات.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي قوله، إن الهيئة قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص إرسال قوات أمنية معززة لأمن المنافذ، لغرض ضمان عمل الكوادر العاملة داخل المنافذ الحدودية وإشعارهم بالعمل في بيئة آمنة ولمواجهة أي تدخل خارجي من قبل بعض العصابات الخارجة عن القانون.

وأوضح الوائلي، ان هيئة المنافذ الحدودية تسعى في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى العمل على زيادة الإيرادات الحكومية بما يدعم خزينة الدولة الاتحادية، ووضعت خططًا مدروسة، في أن تأخذ الهيئة دورها على وفق ما حددته لها القوانين والتعليمات، في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني، وتطبيقها بصرامة للكشف عن حالات الفساد والتهريب، بالتعاون المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية.

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