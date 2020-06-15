الداخلية العراقية: إلقاء القبض على متهم يقوم بإصدار “باجات” وهمية

2020/06/15 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على شخص بتهمة إصدار تخويلات وهمية مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان قوة من مكتب مكافحة إجرام البياع قامت ومن خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، برصد منشور يروج لإصدار باجات وتخاويل وهمية، مبينة ان القوة تمكنت وبعد أخذ الموافقات الأصولية من استدراج المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود، فيما أكد البيان ان المتهم اعترف خلال التحقيق، بإصدار أكثر من سبعة باجات وهمية، مقابل مبلغ مئة وخمسين ألف دينار للباج الواحد.

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