2020/06/15 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفداً يمثل ائتلاف الوطنية.وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، وسير الحوار بين الأطراف السياسية العراقية من أجل مواجهة التحديات التي يمرّ بها العراق اليوم.وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استدامة العمل الوطني من أجل تخطي العقبات الاقتصادية والأمنية والسياسية الراهنة، وصولاً الى تنفيذ أهداف برنامج الحكومة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لوفد الوطنية أهمية استدامة العمل الوطني لتخطي التحديات الراهنة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لوفد الوطنية أهمية استدامة العمل الوطني لتخطي التحديات الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).