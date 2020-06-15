شرطة بغداد تعلن ضبط صالة للعب القمار والروليت

2020/06/15 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ضبطت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، صالة للعب القمار والروليت .وذكرت قيادة شرطة بغداد في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “مفارز مركز شرطة الجعيفر التابع لشرطة بغداد، بالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الأول القت القبض على مجموعة من المتهمين في منطقة الرحمانية بعد نصب كمين لهم وضبطهم بالجرم المشهود، وهم يقومون بلعب […]

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