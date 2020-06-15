هل يعاقب القانون العراقي على بيع بلازما الدم؟

2020/06/15 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، إمكانية محاسبة الأشخاص الذين يقومون ببيع بلازما الدم بأسعار تتجاوز 5 ألاف دولار.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قانون زرع الأعضاء البشرية والاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ لم ينص على عقوبة بيع على الأعضاء المتجددة كالدم والجلد”، لافتا إلى إن “قانون العقوبات العراقي […]

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