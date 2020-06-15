تحذير من وباء جديد بفعل تجارة صينية محرمة

2020/06/15 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبراء من إمكانية تفشي وباء جديد في العالم بفعل المتاجرة المجرّمة بعظام الأسود والتي تستخدم على نطاق واسع في صنع أدوية صينية بالإضافة إلى استخداماتها الأخرى في صناعة المجوهرات والنبيذ.وفي كتاب بعنوان “اللعبة غير العادلة” لمؤلفه لورد اشفورت، نشرت صحيفة “ذا صن البريطانية” مقتطفات منه كشف مؤلف الكتاب عن عمليات صيد […]

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