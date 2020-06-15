"كورونا".. مئات الإصابات الجديدة في العراق والعشرات تحت العناية المركزة

2020/06/15 | 17:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل مئات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجل العراق 1106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات حالات الوفاة خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، 15 حزيران/يونيو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 10 آلاف و135 نموذجًا جديدًا وسجلت 1106 إصابات في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 72

بغداد/ الكرخ: 225

مدينة الطب: 77

النجف: 82

السليمانية: 169

أربيل: 37

كربلاء: 27

كركوك: 28

ديالى: 44

واسط: 30

البصرة: 70

ميسان: 73

بابل: 23

ذي قار: 103

نينوى: 4

الأنبار: 42

الشفاء: 1150 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 371

بغداد الكرخ: 128

مدينة الطب: 6

النجف: 11

أربيل: 11

السليمانية: 351

دهوك: 14

كركوك: 5

كربلاء: 48

ديالى: 6

البصرة: 10

ميسان: 20

واسط: 17

بابل: 17

الديوانية: 24

ذي قار: 75

المثنى: 18

الأنبار: 5

نينوى: 1

صلاح الدين: 12

الوفيات 45 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 10

بغداد الكرخ: 3

مدينة الطب: 3

النجف: 2

السليمانية: 3

أربيل: 2

كركوك: 3

ديالى: 5

البصرة: 2

واسط: 3

ميسان: 3

ذي قار: 2

الديوانية: 3

المثنى: 1

مجموع الإصابات: 21315

مجموع حالات الشفاء: 9271

الراقدين الكلي: 11392

الراقدين في العناية المركزة: 150

مجموع الوفيات: 652

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