إجمالي الإصابات بكورونا يتخطى حاجز الـ80 ألف إصابة في قطر

2020/06/15 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات وفاة.وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: “تم تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 80876، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 76”.كما سجلت الوزارة تعافي 1783 […]

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