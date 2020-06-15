الخارجية الامريكية تصدم العراقيين بعد “الحوار الاستراتيجي”: نحن ضيوف،، وسنبقى!

2020/06/15 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، ان قوات الولايات المتحدة باقية في العراق حتى الخلاص من خطر تنظيم داعش بشكل نهائي، معتبرة إياه الالتزام اساسي لضمان امن العراق والولايات المتحدة.المتحدث باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس، قالت في حوار متلفز، تابعته “يس عراق”، أنه “رأينا في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق […]

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