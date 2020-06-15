ائتلاف علاوي في مكتب الكاظمي بالتزامن مع حفلة “التصريحات المتبادلة”

2020/06/15 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وفداً يمثل ائتلاف الوطنية، التي يتزعمها اياد علاوي.وبحسب بيان المكتب الاعلامي للكاظمي، فإنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، و سير الحوار بين الأطراف السياسية العراقية من أجل مواجهة التحديات التي يمرّ بها العراق اليوم”.وشدد الكاظمي على “أهمية استدامة […]

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