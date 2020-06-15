اكتشاف مضاعفات جديدة يسببها “كوفيد-19”

2020/06/15 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، أن بعض المرضى بعد شفائهم يعانون من الارتجاف كالذي يحصل عند ارتفاع درجة حرارة الجسم.ووفقا لها العديد من المرضى بعد شفائهم يشعرون بالارتجاف، ويعتقدون أنهم أصيبوا مرة ثانية بالمرض، فيتناولون الدواء من جديد.وتقول، “بما أن نتيجة الاختبار سلبية ولا وجود للفيروس في أجسامهم، […]

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