النجف.. التوزيع الجغرافي لـ 82 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي الرسمي

2020/06/15 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الاثنين 15/6/2020

نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختب...





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