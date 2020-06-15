اضراب شامل للكوادر الطبية في السليمانية احتجاجا على عدم تسملها رواتبها الشهرية

2020/06/15 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بدأت الكوادر الطبية والصحية في محافظة السليمانية، الإثنين (15 حزيران 2020)، اضرابا شاملا عن الدوام والعمل في المستشفيات والمراكز الصحية وذلك لعدم تسلمها رواتبها الشهرية.

وقال رئيس نقابة المهن الصحية في السليمانية هاوزين عثمان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية والطبية في السليمانية قررت الاضراب والتوقف عن العمل وذلك بسبب عدم صرف رواتبها من قبل حكومة الإقليم رغم أنها قامت بدور جبار في مكافحة فيروس كورونا".

واضاف أن "الكوادر الصحية في السليمانية سجلت 199 إصابة بفيروس كورونا لاطباء وممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي، غير ان حكومة الإقليم لم تقدر هذا الجهد".

وأبلغ شهود عيان لـ(بغداد اليوم)، أن "العديد من المستشفيات رفضت استقبال المرضى فيما تعاني المستفيات الخاصة للمصابين بفيروس كورونا، نقصا في الكوادر الصحية نتيجة إضراب الأطباء والكوادر الصحية".

وحذر إعلاميون ومدونون من ان الأسبوع المقبل قد يشهد كارثة صحية في السليمانية إذا استمر الوضع الحالي دون تدخل حكومي لصرف رواتب الكوادر الصحية والاهتمام بالوضع داخل المدينة.

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بغداد اليوم-بغداد

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