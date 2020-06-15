2020/06/15 | 17:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد حرس حدود المنطقة الرابعة .. الصحفيون العراقيون اثبتوا أنهم فرسان الكلمة في الميدان بنقل الحقائق بالرغم من المخاطر التي يواجهونها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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