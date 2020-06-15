خبيرة اقتصادية: لا انخفاض بالأسعار إذا انخفض سعر الدولار

2020/06/15 | 17:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخبيرة الاقتصادية “رشا سيروب” إن «من الخطأ والمعيب توقع انخفاض أسعار المواد في سوريا، في حال تحسن سعر صرف #الليرة_السورية».وذكرت سيروب في تصريح لصحيفة (تشرين) أنه «خلال عشر سنوات من الحرب اعتدنا على…

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