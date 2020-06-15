2020/06/15 | 17:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط: وصعنا خطة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل لعمل الوزارة ومؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 17:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: وصعنا خطة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل لعمل الوزارة ومؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: وصعنا خطة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل لعمل الوزارة ومؤسسات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).