وفاة موظف في مجلس النواب بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/06/15 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نعى مجلس النواب، الاثنين، وفاة احد موظفيه في محافظة ديالى بفيروس كورونا.وذكر بيان للمجلس: " يتقدم الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب بخالص التعازي والمواساة إلى اسرة وذوي المغفور عمر جسام الجبوري الموظف في مكتب البرلمان بمحافظة ديالى الذي وافته المنية".واضاف انه" بهذه المناسبة الأليمة والمحزنة، نبتهل إلى الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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