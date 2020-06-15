إصابة الفنانة

2020/06/15 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت الفنانة العراقية آلاء حسين اصابة زميلتها الفنانة العراقية فوزية حسن بفيروس كورونا .وقالت حسين في تدوينة على تويتر إنه “في بلد عريق ليس به ضمانات صحية للمواطن و بقلب يعتصره الالم اطلب من السيد وزير الثقافة التدخل الفوري و العملي لتوفير العناية للسيدة و الفنانة فوزية حسن وهي مصابة اليوم بالكورونا و ترقد منذ امس في المستشفى”.

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