هل يعاقب القانون العراقي على بيع بلازما الدم؟

2020/06/15 | 17:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، إمكانية محاسبة الأشخاص الذين يقومون ببيع بلازما الدم بأسعار تتجاوز 5 ألاف دولار.

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