مدرب برشلونة: لا جدال على جريزمان

2020/06/15 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز شدد كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، على أهمية وجود المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، ضمن صفوف البلوجرانا.وتلقى جريزمان انتقادات كثيرة عقب أولى مباريات برشلونة، بعد استئناف منافسات الليجا أمام ريال مايوركا، بعد مستواه المتواضع.ويستعد برشلونة لمواجهة ليجانيس، غدًا الثلاثاء، بملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.وقال سيتين […]

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