وزير التخطيط يعلن عن خطته لتنفيذ التعداد السكاني

2020/06/15 | 18:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، عن وضع خطة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل لعمل الوزارة ومؤسسات الدولة الأخرى، مبيناً ان استمارة التعداد العام للسكان ستتضمن الكثير من الأسئلة المهمة التي تغطي مفاصل الحياة كافة. وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الوزير أكد خلال مشاركته الوزير في ورشة […]

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