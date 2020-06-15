إضراب العاملين بالقطاع الصحي في السليمانية يصيب المستشفيات بالشلل – صور

2020/06/15 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب القطاع الصحي بمحافظة السليمانية، بشلل شبه تام نتيجة إضراب غالبية الأطباء والممرضين، على خلفية تأخر صرف رواتبهم.

وأشار الكثير من المواطنين الى تعرضهم الى مأزق عند مراجعتهم المستشفيات، بعد توقف العمل في غالبية المؤسسات والمراكز الصحية، وامتناع الأطباء والممرضين عن تقديم الخدمات للمراجعين، فيما ذكرت مصادر محلية ان العاملين بالمستشفيات الحكومية أبلغوا ذوي الأطفال الرضع بإخراج أطفالهم من قسم العناية الخاص بحديثي الولادة، بعد توقف تقديم الرعاية الصحية فيه.

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