2020/06/15 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ندين باشد عبارات الادانة والاستنكار قصف القوات التركية لقضاء سنجار، وهو اعتداء على السيادة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف الفتح يدين قصف القوات التركية لسنجار: اعتداء على السيادة وضرب لقواعد حسن الجوار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان
((بيان))
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ندين باشد عبارات الادانة والاستنكار قصف القوات التركية لقضاء سنجار، وهو اعتداء على السيادة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف الفتح يدين قصف القوات التركية لسنجار: اعتداء على السيادة وضرب لقواعد حسن الجوار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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