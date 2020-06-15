تحالف الفتح يدين قصف القوات التركية لسنجار: اعتداء على السيادة وضرب لقواعد حسن الجوار

2020/06/15 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

((بيان))

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ندين باشد عبارات الادانة والاستنكار قصف القوات التركية لقضاء سنجار، وهو اعتداء على السيادة ال...





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