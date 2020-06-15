بالصور.. حريق في مختبر للمواد الكيمياوية ببغداد والدفاع المدني يسجل اصابات في صفوفه

2020/06/15 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الإثنين (15 حزيران 2020) اخماد حريق في مختبر للمواد الكيمياوية بالعاص...





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