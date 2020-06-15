فيفا يعزي التطبيعية بوفاة علي هادي

2020/06/15 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم / بغداد

بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ببرقية تعزية إلى الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم...





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