زنغنة يتشاور مع نظيره العراقي حول التعاون الثنائي بين طهران وبغداد

2020/06/15 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، اتصالا هاتفيا اليوم الإثنين، بحث فيه مع نظيره العراقي احسان عبد الجبار في التعاون الثنائي بين البلدين....

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