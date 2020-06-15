الإدارة الذاتية ترفع الحظر وتبقي على المعابر الحدودية مغلقة باستثناء معبرين

2020/06/15 | 18:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت #الإدارة_الذاتية “حظر التجول” الجزئي المفروض على مناطقها، اعتباراً من اليوم الاثنين، وأبقت على جميع المعابر الحدودية مغلقة، باستثناء معبري “التايهة” و”الطبقة”.جاء ذلك، في قرار أصدره المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، أمس الأحد، بعد مرور…

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