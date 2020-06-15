بالصور .. عمال النظافة في الديوانية يحذرون : هذا ماسيحدث بدوننا

2020/06/15 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/احتجاجاً على تأخر رواتبهم، عمال النظافة في الديوانية يعزفون عن رفع الاوساخ من الشوارع محذرين : "هذا ما سيحدث بدوننا".

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