بورصات الخليج تتراجع مقتفية أثر النفط والأسهم العالمية

2020/06/15 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اغلقت بورصات الشرق الأوسط الرئيسية يوم الاثنين على انخفاض، مقتفية أثر تراجع في الأسهم العالمية وأسعار النفط، إذ يجدد تصاعد القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المخاوف الاقتصادية.وهبط خام برنت 89 سنتا، بما يعادل 2.3 بالمئة، ليسجل 37.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش.وبعد ما يقرب من شهرين […]

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