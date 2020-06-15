تفصيلة “مهمة” تضمنها الموقف الوبائي لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا

2020/06/15 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تضمن الموقف الوبائي لهذا اليوم الاثنين، أعلى نسبة شفاء سلجتها وزارة الصحة وجاءت أكثر من عدد الاصابات، لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “وزارة الصحة العراقية تسجل اعلى نسبة للشفاء هذا اليوم بلغت (١١٥٠) من المصابين بفايروس كورونا ولأول مرة منذ انتشار […]

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