تحالف الفتح يدين القصف التركي ويدعو الخارجية الى تسجيل شكوى رسمية

2020/06/15 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ادان تحالف الفتح، اليوم الاثنين، قصف القوات التركية لقضاء سنجار، فيما دعا وزارة الخارجية الى تسجيل شكوى رسمية بخصوص التجاوزات التركية المتكررة.وقال التحالف في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه “ندين باشد عبارات الادانة والاستنكار قصف القوات التركية لقضاء سنجار”، مبينا انه “اعتداء على السيادة الوطنية وتجاوز سافر على القوانين والاعراف […]

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