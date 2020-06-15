الصحة تعلن عن انجاز مهم في مواجهة فيروس كورونا

2020/06/15 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل اعلى نسبة للشفاء هذا اليوم بلغت (1150) من المصابين بفايروس كورونا ولأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز، إنها “سجلت اليوم الاثنين اعلى نسبة شفاء خلال يوم واحد بلغت (1150) حالة شفاء من المصابين بفايروس كورونا ولأول مرة منذ ظهور […]

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