2020/06/15 | 19:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجبل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجبل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجبل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).