توقعات بنك أوف أمريكا للطلب العالمي على النفط الخام

2020/06/15 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقع الخبراء لدى بنك أوف أمريكا خلال مذكرة بحثية بأن ينكمش الطلب العالمي على النفط الخام بنحو 10 مليون برميل يومياً على أساس سنوي خلال العام الحالي بسبب تضرره من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط الخام نحو 98 مليون برميل […]

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