تحالف الفتح: القصف التركي لسنجار رسالة سياسية غير لائقة

2020/06/15 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف تحالف الفتح، اليوم الاثنين، القصف التركي لسنجار بأنه اعتداء على السيادة الوطنية وتجاوز سافر على القوانين والأعراف الدولية وضرب لقواعد حسن الجوار، فضلا عن انه رسالة سياسية غير لائقة.

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