2020/06/15 | 19:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة الجنايات المختصة بالنزاهة تصدر حكماً بالحبس لمدة عامين على رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر بتهمة الاختلاس

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