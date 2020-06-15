2020/06/15 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 38 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مقابل 36 حالة في إحصائية أمس الأحد.وذكرت وزارة الصحة البريطانية، ان “حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة ارتفعت بواقع 38 حالة، لتصل إلى مستوى 41736”.وشهدت بريطانيا في الأيام الماضية تراجعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).