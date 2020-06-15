2020/06/15 | 19:16 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [ديالى-اين]يأعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، افتتاح مشروع استراتيجي جنوب المحافظة رغم ازمة كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مشروع استراتيجي في ديالى دون مراسيم
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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