افتتاح مشروع استراتيجي في ديالى دون مراسيم

2020/06/15 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]يأعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، افتتاح مشروع استراتيجي جنوب المحافظة رغم ازمة كورونا.

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