2020/06/15 | 19:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة وكيل امير الديانة الايزيدية كامران خيري بيك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة وكيل امير الديانة الايزيدية كامران خيري بيك) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة وكيل امير الديانة الايزيدية كامران خيري بيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).