فيفا يبعث برقية تعزية لاتحاد الكرة العراقي

2020/06/15 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ببرقية تعزية إلى الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي بوفاة المدرب الكروي، علي هادي، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.وجاء في نص بيان البرقية : “إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، السيد إياد بنيان، رئيس اللجنة التطبيعية، عزيزي الرئيس، نيابة عن الاتحاد الدولي […]

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