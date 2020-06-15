2020/06/15 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفداً من ائتلاف الوطنية، وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، وسير الحوار بين الأطراف السياسية العراقية من أجل مواجهة التحديات التي يمرّ بها العراق اليوم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، على أهمية استدامة العمل الوطني من أجل تخطي العقبات الاقتصادية والأمنية والسياسية الراهنة، وصولاً الى تنفيذ أهداف برنامج الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع وفد ائتلاف الوطنية سير الحوار بين الأطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع وفد ائتلاف الوطنية سير الحوار بين الأطراف السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).