الخارجية الأميركية: قواتنا باقية في العراق حتى الخلاص من خطر داعش

2020/06/15 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الخارجية الأميركية، ان الولايات المتحدة باقية في العراق حتى الخلاص من خطر تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس، ان قوات بلادها ستبقى في العراق كضيوف.



وستبقي على التزامها حتى هزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي، وهذا الالتزام اساس لضمان أمن العراق والولايات المتحدة.

وبخصوص الحوار الاستراتيجي، قالت اورتاغوس، إن رأي واشنطن في الحوار الاستراتيجي خطوة مهمة للأمام في العلاقة مع رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي، وهنالك الكثير من القضايا العالقة، وأكدت أن هزيمة داعش الإرهابي تحققت بالشراكة مع حكومتي بغداد وأربيل، مستدركةً أن داعش لا يزال يشكل تهديدا وستبقى واشنطن ملتزمة بهزيمته.

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