مسرور بارزاني يحدد شرطاً لزيارة بغداد

2020/06/15 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 15 حزيران 2020، شرطاً لزيارة بغداد لبحث الملفات العالقة مع اربيل .

وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان أن "بارزاني استقبل اليوم الاثنين السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وبحضور القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، وجرى التباحث في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة المتحدة، كما تمت مناقشة آلية حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

واضاف البيان أن "رئيس حكومة إقليم كردستان سلط الضوء على العلاقات مع الحكومة الاتحادية، وقال: "ندعم حكومة مصطفى الكاظمي بهدف حسم جميع المشاكل العالقة بموجب الدستور".

وأكد رئيس الحكومة: "أنا مستعد لزيارة بغداد متى ما أبدى الاخوة في الحكومة الاتحادية استعدادهم لحل القضايا الخلافية بيننا".

وعبّر السفير البريطاني لدى العراق، عن "استعداد المملكة المتحدة لمساعدة حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للتقريب بينهما من أجل البت في المشاكل العالقة استناداً إلى الدستور".

وقال هيكي ، بحسب البيان إن "العراق وإقليم كردستان صديقان وحليفان للمملكة المتحدة، ونرغب في مساعدتهما على حل الخلافات بينهما لا سيما في هذا الوقت العصيب".

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