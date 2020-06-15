بالوثيقة: محافظ ذي قار يصدر امرا بإعفاء مدير شباب ورياضة المحافظة

2020/06/15 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أصدر محافظ ذي قار ناظم حميد، الاثنين (15 حزيران 2020)، امرا بإعفاء مدير شباب ورياضة المحافظة.

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